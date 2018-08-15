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Опубликовано предсмертное фото Успенского

Эдуард Успенский. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Продюсер, радиоведущий, пресс-секретарь "Машины времени" тоже вспоминает Эдуарда Николаевича

Антон Чернин разместил в соцсети один из последних снимков писателя. Фото было сделано 15 июня этого года.

Тогда, два месяца назад, они виделись, как стало понятно теперь, в последний раз. Чернин приехал к Успенскому "подписать пару книжек". И он "знал и про болезнь, и про химиотерапии, но не думал, что все так плохо".

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Знаменитый писатель уже "не ходил, страшно похудел, и даже голос его ослабел, но интонации остались те же – насмешливые и без капли сентиментальности". Антон побыл у Эдуарда Николаевича совсем мало – "минут пятнадцать", так как писатель устал.

Учитель

Публикация от Anton Chernin (@ablackey)

Чернин думал, что Успенский закончит очередную книжку, но тот, наверное, не успел.

Вспомнил продюсер и о том, как стал учеником Успенского и как проходили занятия в бесплатном литературном кружке в каком-то московском ЖЭКе . "Мне было 13, другим примерно столько же. Мы пили чай с сушками, Эдуард Николаевич разбирал нашу писанину, советовал, приводил к нам коллег – Валентина Берестова, Бориса Заходера, Григория Остера, Романа Сефа... И учил потихоньку", – сообщил продюссер.

"Спасибо, Эдуард Николаевич. Это была прекрасная жизнь. Вас тут будет очень не хватать", – написал Антон Чернин.

Фоторепортаж
Успенский не хотел умирать
Фото: Кадр из мультфильма &#34;Пластилиновая ворона&#34; Фото : обложка книги &#34;Крокодил Гена и его друзья&#34; Эдуард Успенский в своей библиотеке. Фото: Александр Яковлеа / ИТАР-ТАСС
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press +1
Полина ДОРОЖКИНА
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