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У Успенского было два рака

Эдуард Успенский. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Знаменитый писатель надеялся избежать тяжелой болезни

Эдуарда Николаевича больше нет. А его книги, герои и даже слова живут. В одном из последних интервью он много рассказал о себе, в том числе и о своем самочувствии.

Как сообщил Успенский, он всегда знал, что писать будет для детей. И при этом он не одну книжку не выпустил, перед этим не прочитав ее детям.

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"Все читал в больницах, школах, все книжки читал. Мне не было так обидно, когда я прочитал книжку в школе, детям так понравилось, что они просили на час раньше начинать занятия в школе, чтобы слушать мою книжку, а государственный чиновник говорит: нет, это не годится", – пожаловался писатель "Пятому каналу".

В том же интервью Эдуард Николаевич рассказал, какую задачу ставил себе, создавая своих героев. По его словам, в историю крокодила Гены "вложена очень такая мысль – что звери и люди абсолютно равные граждане на земле, и не надо к ним относиться с пренебрежением". Писатель хотел "объединить все живое на Земле".

Говорил Успенский и о здоровье. Он отметил, что, пока не заболел раком, никаких проблем не чувствовал и даже катался на горных лыжах.

Но все переменилось, когда болезнь взяла его в оборот. "Она все время хочет меня выключить. А я не хочу выключаться. Она выключает меня, выбивает из колеи, я опять включаюсь", – отметил Эдуард Николаевич.

Он знал, что "увернуться от рака мало кому удается". Но такие счастливчики все-таки есть. А у писателя это был второй рак в жизни. И он допускал любой исход.

"Может быть, выскочу из-под паровоза, может быть нет", – сказал Эдуард Николаевич.

В субботу, 18 августа, в Центральном доме литераторов Москва, Россия и весь мир простятся с Эдуардом Успенским. Траурная церемония начнется в 11:00. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище столицы. 

Фоторепортаж
Успенский не хотел умирать
Фото: Кадр из мультфильма &#34;Пластилиновая ворона&#34; Фото : обложка книги &#34;Крокодил Гена и его друзья&#34; Эдуард Успенский в своей библиотеке. Фото: Александр Яковлеа / ИТАР-ТАСС
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press +1
Полина ДОРОЖКИНА
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