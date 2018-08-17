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Как поделят наследство Успенского

Эдуард Успенский. Фото: Семена Майстермана /ИТАР-ТАСС/.
Знаменитый писатель был сказочно богат

Эдуард Николаевич владел несколькими домами и квартирами. Но главный доход ему приносили права на кино– и музыкальные произведения. Его литературное наследие – это более 70 сказочных повестей, 10 пьес, около 60 сценариев, два фильма и телесериал.

Также Успенскому принадлежат авторские права на текст и музыку 415 произведений, сообщили сайту "Комсомольская правда" в Российском авторском обществе. И на образ Чебурашки, добавили в ведомстве.

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Состояние писателя исчисляется громадной суммой. Ведь только Япония платила ему за использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в мультсериале не меньше $1 миллиона в год.

Родственники писателя будут делить все это, как договорятся. "Можно разделить права частями на каждого, либо кто-то может отказаться от авторского права, взяв себе, например, дом или другую собственность", – рассказала один из ведущих в России специалистов по авторскому праву, известный адвокат Ирина Тулубьева.

При этом известно, что Успенский написал завещание. И когда оно будет оглашено, то станет ясно, что и кому достанется.

А вот получит ли какую-либо часть единственная родная дочь писателя, трудно сказать. Они в последние годы совсем не общались, и если она не указана в документе о последней воле отца, то может остаться ни с чем.

Также, по словам адвоката, вряд ли что-то достанется и предпоследней, третьей жене Эдуарда Николаевича – Элеоноре Филиной, поскольку "если брак расторгнут, то бывшая жена – никто". Но "право оспаривать завещание есть у любого лица", отметила Тулубьева.

Между тем именно эта супруга Эдуарда Успенского поделилась подробностями жизни с ним. В студии программы "Пусть говорят" она призналась, как ей было трудно в их браке.

По словам женщины, они познакомились во время одного из телевизионных проектов писателя. И работать с ним как с автором было легко. "У нас был счастливейший творческий союз", – отметила Элеонора Филина.

А вот семейная жизнь оказалась "не такой идеальной". В быту Эдуард Николаевич был жестким человеком, добавила бывшая супруга, передает URA.RU.

Фоторепортаж
Успенский не хотел умирать
Фото: Кадр из мультфильма &#34;Пластилиновая ворона&#34; Фото : обложка книги &#34;Крокодил Гена и его друзья&#34; Эдуард Успенский в своей библиотеке. Фото: Александр Яковлеа / ИТАР-ТАСС
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press +1
Полина ДОРОЖКИНА
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