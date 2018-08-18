"До свидания, детство": в Москве простились с Эдуардом Успенским

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В Москве в Центральном доме литераторов прошла церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским.
Многочисленные поклонники его творчества выстроились в очередь, чтобы возложить цветы к гробу писателя.
Директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев на церемонии прощания отметил, что Успенский своими историями учил людей чувству юмора и ироничному отношению к жизни.
"Все мы шутим так, как заложено в его книгах", – цитирует Машковцева РИА "Новости".
Детская писательница Алла Гербер подчеркнула, что Эдуард Николаевич был мудрым и фонтанирующим человеком.
Ведущий Леонид Якубович также посетил траурную церемонию.
"Сегодня мы прощаемся со своим детством", – добавил он.
Успенский – создатель Чебурашки и крокодила Гены, дяди Федора, Шарика и кота Матроскина, дядюшки Ау, Веры и Анфисы, братьев Колобков, Ивашки из дворца пионеров, сценариев к мультфильмам "Баба-Яга против" и "Пластилиновая ворона". Также он был одним из основателей передач "Спокойной ночи, малыши!" и "АБВГДейка".
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