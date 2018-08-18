Опережая время

Зайстройщики рассказали о происходящем на рынке недвижимости

Строительные тренды претерпевают постоянные изменения, которые, в первую очередь, зависят от интересов покупательской аудитории. В недалеком прошлом покупателями квартир были консервативные люди с определенными требованиями: им нужно было место для проживания и не более. Сейчас квадратными метрами никого не удивишь – окраины Москвы застроены одинаковыми панельками. Создавать среду, которую можно успешно продать – вот основная задача девелопера. Однако здесь важно не переборщить и учесть, что качественное и необычное благоустройство не должно в дальнейшем мертвым грузом ложиться на плечи жителей.

"Проектируя объект, нужно понимать, что введен он будет через несколько лет, и должен к этому времени остаться востребованным, то есть мы должны предугадать будущие интересы и желания наших покупателей. Единство формы и содержания, но при этом архитектурное разнообразие и необычные идеи становятся конкурентными преимуществами. Творческие, неожиданные приемы обращают на себя внимание потенциального покупателя, но перед реализацией необходимо тщательно просчитать их дальнейшую рентабельность", – отметил генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

Креатив девелопера и готовность покупателя за него платить стали одной из ключевых тем бизнес-бранча "Санкт-Петербург: территория возможностей для девелоперов", организованного ИД "Коммерсантъ" и прошедшего 17 августа. Застройщики и чиновники обсуждали необходимость внедрения и использования новых форматов на рынке российской недвижимости как одного из способов развития конкуренции, а также современные реалии рынка.

Продать квартиру проще всего, снизив цену, однако зачастую от этого страдает качество, так как на чем-то придется экономить. Застройщик может заработать себе конкурентное преимущество на креативном благоустройстве прилегающей территории. Инвестируя в создание комфортной жилой среды, можно выгодно выделиться на фоне других игроков рынка.

"Европейские девелоперы активно это используют, оформляя внутренние дворы растениями и водоемами, беседками. В России таких примеров по пальцам пересчитать, но в последнее время стали появляться интересные проекты и уже прослеживается тренд по оформлению жилых кварталов с учетом того, что жители будут приходить сюда не просто переночевать, а гулять с детьми, с друзьями, отдыхать, проводить праздники", – добавил Киселев.

Придумывая необычные форматы, застройщику нужно учитывать, что заплатить единожды за покупку квартиры в хорошем доме с качественной инфраструктурой и благоустройством – это одно, а платить ежемесячно за содержание этого "великолепия" – совсем другое. Бассейн на крыше в комплексе элит-класса может быть финансово оправдан, но в "комфорте" нужно брать чем-то другим.

Цвет и этажность – как раз те вещи, на которых можно интересно сыграть и выделить из массы типовых строений. Хорошая идея сделать ставку на натуральность и гармонично вписать здание в окружающий пейзаж. В качестве примера можно привести "Дом Серебряный Бор" в Москве, где как раз осуществлена эта практика. Разные по этажности, цвету и форме, но при этом созданные в одном стиле дома в квартале – тоже один из способов сделать объект узнаваемым, но в тоже время уникальным.

"Разнообразие планировок – немаловажный фактор. От него зависит, кто составит ядро будущей аудитории дома: семьи с детьми, студенты, тусовщики или карьеристы. Свободные планировки позволяют каждому найти и создать под себя подходящее жилое пространство. В таком случае получается сформировать разношерстную аудиторию, которая сама по себе будет развиваться и трансформироваться. Но есть и другое путь – создавать отдельные кварталы для конкретной аудитории. В этом случае можно четко просчитать необходимость определенных элементов благоустройства и, исходя из локации, определить для кого будет это комплекс – для семей, бизнесменов или студентов", – комментирует Киселев.

Придумать, спроектировать и построить объект – это только полдела, нужно еще и успешно продать. Покупатель ждет, что ему подробно объяснят, почему стоит приобрести именно этот объект. И преимущество будет за тем застройщиком, который грамотнее это подаст. Чем подробнее и ярче будет демонстрация объекта, тем больше шансов, что решение о покупке будет все-таки принято. Девелоперы прибегают к самым разным способам: съемка креативных роликов, виртуальные туры по объектам и др.

"Технологичность и многофункциональность жилья все еще остается новаторским решением в строительстве. Умное жилье, которое заботится о своих хозяевах и дарит им ощущение комфорта и безопасности – удачное вложение. Покупатели понимают, что лучше немного доплатить за технологии, приобретая квартиру, зато потом регулярно иметь возможность экономить, например, на коммунальных платежах. Скорее всего в ближайшем будущем появятся законодательные требования к "интеллекту" жилья, и "умные" дома получат новый виток развития", – заключил Киселев.

