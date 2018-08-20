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Один из сотрудников РКК "Энергия" арестован по делу о мошенничестве

Алексей Белобородов считает себя невиновным

Сегодня бывшего замдиректора ракетно-космической корпорации заключили под стражу до 16 октября. Такое решение вынес Бабушкинский суд Москвы.

Напомним, Белобородов – фигурант дела о взяточничестве в "Энергии". Его подозревают в мошенничестве. Его вместе с двумя подчиненными уволили 17 августа. На следующий день всех троих задержали.

Во время обыска у Белобородова обнаружилась крупная сумма денег. Около 30 тысяч долларов и евро и 500 тыс. руб. мечеными купюрами, передает РИА "Новости".

Виктория БАЛАЯН
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