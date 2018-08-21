Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Электронные сигареты вызывают смертельную болезнь

Фото: GLOBAL LOOK press/Cindy Yamanaka
продолжениеРаскрыт секрет борьбы с метастазами
У любителей "вейпинга" может разрушиться ДНК, что приведет к серьезным мутациям в организме

Пар от электронных сигарет оказался опасным. Он может спровоцировать рак ротовой полости из-за изменений в структуре ДНК. К такому выводу пришли ученые Миннесотского университета США.

Эксперты оценили воздействия пара от этого вида сигарет на пятерых человек. У них брали образцы слюны до и после "перекура". Данные анализировали на наличие химических веществ, которые могут разрушать ДНК. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.

Оказалось, что в паре от электронных сигарет содержатся 3 токсичных соединения: формальдегид, акролеин и метилглиоксаль. Эти вещества способны повредить структуру ДНК, что может вызвать рак и привести к различным мутациям в организме.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп предложил России сделку

Американский лидер дал понять, что готов снять санкции

Загитову купили за 2 миллиона долларов

Фигуристка впечатлила состоятельного любителя спорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей