Электронные сигареты вызывают смертельную болезнь

У любителей "вейпинга" может разрушиться ДНК, что приведет к серьезным мутациям в организме

Пар от электронных сигарет оказался опасным. Он может спровоцировать рак ротовой полости из-за изменений в структуре ДНК. К такому выводу пришли ученые Миннесотского университета США.

Эксперты оценили воздействия пара от этого вида сигарет на пятерых человек. У них брали образцы слюны до и после "перекура". Данные анализировали на наличие химических веществ, которые могут разрушать ДНК. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.

Оказалось, что в паре от электронных сигарет содержатся 3 токсичных соединения: формальдегид, акролеин и метилглиоксаль. Эти вещества способны повредить структуру ДНК, что может вызвать рак и привести к различным мутациям в организме.