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Пирамиды и черепа: в Китае сделали страшную находку

Фото: GLOBAL LOOK press/Liu Guangming
Увиденное потрясло археологов

В руинах древнего города Шимао американские и китайские археологи обнаружили пирамиды и места, где совершались человеческие жертвоприношения.

Раскопки на месте античного города начались еще в 1997 г., но только сейчас ученым повезло, сообщает сайт "Комсомольская правда". Задолго до Рождества Христова в городе были построены ступенчатые пирамиды, на вершинах которых были найдены остатки зданий с деревянными колоннами и черепичными крышами.

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По мнению исследователей, в них жили правители города. Еще одна находка потрясла археологов – у подножия пирамид был найден алтарь для жертвоприношений, а рядом – ямы, наполненные человеческими черепами.

Китайские археологи активно работают над заполнением пробелов в истории Поднебесной. Так, в восточной провинции Шаньдун недавно раскопали 136 древних гробниц, напоминает "Свободная пресса".

Валентина МАЙОРОВА
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