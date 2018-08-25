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Меркель с биноклем насмешила россиян

Фото: Global Look Press
Фрау канцлер оказалась в неловком положении

Во время деловой поездки в Грузию немецкий политик не удержалась и решила взглянуть одним глазком на российскую военную базу. Пункт наблюдения располагается в селе Одзиси, что на границе с Южной Осетией. Оттуда Ангела Меркель, вооружившись биноклем, и обозревала окрестности. Об этом пишет Bild.

Новость о канцлере Германии развеселила пользователей Сети. Они тут же разразились ехидными комментариями, некоторые опубликовали забавные коллажи с участием политика.

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"Меркель посмотрела в бинокль на "войска Путина" (что-то интересное увидела… не оторвешь… наверное,солдаты на улице купаются)",

 "Ангела Меркель посмотрела в бинокль на российских военных. Плакала наверно, ведь там могли быть воины из НАТО, а у них из– за наглости ничего не вышло!", – написали они.

Напомним, в Грузии канцлер пообщалась с премьер-министром Мамукой Бахтадзе. Позже, на официальном ужине, Меркель изрядно повеселилась и спела песню о пиратах.

Сегодня политик продолжила турне по странам Южного Кавказа. Она прибыла в Азербайджан, передает Азербайджанское государственное информационное агентство. У Меркель намечена встреча с президентом Ильхамом Алиевым.

Виктория БАЛАЯН
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