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Во время деловой поездки в Грузию немецкий политик не удержалась и решила взглянуть одним глазком на российскую военную базу. Пункт наблюдения располагается в селе Одзиси, что на границе с Южной Осетией. Оттуда Ангела Меркель, вооружившись биноклем, и обозревала окрестности. Об этом пишет Bild.
Новость о канцлере Германии развеселила пользователей Сети. Они тут же разразились ехидными комментариями, некоторые опубликовали забавные коллажи с участием политика.
"Меркель посмотрела в бинокль на "войска Путина" (что-то интересное увидела… не оторвешь… наверное,солдаты на улице купаются)",
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»(что-то интересное увидела... не оторвёшь... наверное,солдаты на улице купаются) https://t.co/e1qpsq8Lqn— Евдокимов Олег (@EvdokimovOE) 25 августа 2018 г.
"Ангела Меркель посмотрела в бинокль на российских военных. Плакала наверно, ведь там могли быть воины из НАТО, а у них из– за наглости ничего не вышло!", – написали они.
#Меркель взглянула в окуляры и увидела ТАКОЕ!!!! pic.twitter.com/EJiSrxjN7X— Алексей (@Smogarev) 25 августа 2018 г.
Напомним, в Грузии канцлер пообщалась с премьер-министром Мамукой Бахтадзе. Позже, на официальном ужине, Меркель изрядно повеселилась и спела песню о пиратах.
Сегодня политик продолжила турне по странам Южного Кавказа. Она прибыла в Азербайджан, передает Азербайджанское государственное информационное агентство. У Меркель намечена встреча с президентом Ильхамом Алиевым.
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