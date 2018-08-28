В Москве появится свой Диснейленд

Заброшенная территория Нагатинской поймы превращается в уникальный парк аттракционов

Строящийся "Остров мечты" станет самым крупным парком аттракционов в Европе и Азии. В Москве появится город развлечений, где каждый сможет проводить время так, как ему нравится: гулять, общаться с друзьями за чашкой кофе в уютном кафе или ресторане, устраивать шопинг или смотреть интересные фильмы в кинотеатрах.

Столице как раз не хватает такой масштабной развлекательной зоны, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения стройки в субботу, 25 августа.

По своей масштабности строящийся парк можно сравнить с крупнейшим парком Москвы "Зарьядье". Его ведь так же возводят на месте старой, отслужившей свое советской постройки.

При этом настолько уникальные проекты в столице еще не воплощали. Собянин рассказал, что "Остров мечты" поможет повысить привлекательность юга и юго-востока столицы, а также поднимет статус прилегающих районов на новый уровень.

Территорию Нагатинской поймы уже обеспечили транспортной инфраструктурой. Рядом открыли станцию метро "Технопарк" и запустили станцию Московского центрального кольца "ЗИЛ". Тут же появилась и новая автомагистраль – проспект Лихачева.

В будущем парк соединят с находящимися по соседству районами через Москву-реку. В перспективе от МЦК построят Бирюлевскую линию метрополитена. К открытию "Острова мечты" сделают уникальный пешеходный переход с траволатором и лифтами через проспект Андропова, который станет самым длинным в столице. Также будут благоустроены прилегающие улицы и построены около 30 км новых дорог.

Освоение Нагатинской поймы – один из самых крупных проектов по развитию территорий, прилегающих к Москве-реке, который поддержали жители Москвы. Решение было принято по итогам голосования на портале "Активный гражданин" – 92% респондентов высказались за появление парка на юге столицы.

Парк мечты

Общая площадь парка – примерно 25 футбольных полей, это около 100 гектаров. Тут и природная зона с озерами, и аттракционы, рестораны, кафе, магазины.

В сердце "Острова мечты" под огромным стеклянным куполом появится всесезонный крытый парк развлечений. Кроме аттракционов, здесь будет место для прогулок, которое украсят копии мировых памятников архитектуры и достопримечательностей, а также концертный зал и кинотеатр на 17 залов.

Парк разделят на несколько тематических зон. В зоне "Затерянный мир динозавров" будут самые большие в столице качели "Храм огня". Их поставят по центру стилизованного под руины святилища древнего города южноамериканских индейцев, где они будут поднимать своих посетителей на высоту 20 метров.

Москвичи и гости столицы окажутся над водяными струями музыкальных фонтанов и потоками огня, которые будут создаваться за счет спецэффектов. Таких качелей в мире всего несколько десятков. Здесь же появятся макеты динозавров и других фантастических существ, которых создадут художники специально для парка.

Для любителей ужасов и мистики также найдется место. В зоне "Отель Трансильвания" все желающие смогут познакомиться с Дракулой, Мумией и даже Человеком-невидимкой!

Экстремалы смогут отправиться в "Дом ужасов" – старое и очень жуткое здание, таившее в себе множество комнат и тайн. Здесь даже можно будет увидеть призраков и летучих мышей.

Для любителей сказок на острове появится "Замок Снежной королевы". Дом высотой 25 м будет ждать каждого, кто захочет познакомиться с его хозяйкой. Здесь же откроют ресторан, где можно будет попробовать вкусные блюда. Перед входом заработают детская ярмарка и карусель.

Будет в парке и "Дом папы Карло" – целый мир героя книги Джанни Родари "Буратино".

Любителей авто заинтересует зона, посвященная автомобильному спорту. Здесь появится целая гоночная трасса с виртуальной реальностью.

На входе в зону с аттракционами сделают городской променад. Тут гости смогут погулять по самым разным улицам мира и своими глазами увидеть, к примеру, здания Гауди в Барселоне или небольшой римский Колизей. Перемещаться между улицами можно будет на поезде.

Вокруг детского центра разобьют ландшафтный парк с прогулочными аллеями, садами, фонтанами и детскими площадками. Здесь же появятся один из самых больших веревочных парков, кинотеатр под открытым небом на 800 мест и амфитеатр на 1 тыс. 400 мест.

В природной части парка будет сформирован новый рельеф – на юге равнинный, а на севере холмистый. В тех местах, где работы уже окончены, уже сеют газон, для которого привезли специальный плодородный грунт.

Первую очередь парка откроют ровно через год. По плану работы завершат в 2019 году. После строители займутся благоустройством набережной, протяженность которой 2 километра.

Рядом построят концертный зал и гостиницу на 410 номеров. Здесь же появится детская яхтенная школа.

Ежегодно гостями парка могут быть более 10 миллионов человек. Столичные власти отметили, что стройка "Острова мечты" идет на деньги частных инвесторов.