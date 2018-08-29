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Дублер МКАД проложат в Новой Москве

Фото: stroi.mos.ru
продолжениеУ станции метро "Верхние лихоборы" открыли второй выход
Участок трассы от Киевского до Калужского шоссе будущей магистрали Солнцево - Бутово - Видное открыт

На юго-западе Москвы появилась еще одна трасса общегородского значения. Движение по ней открыл мэр столицы Сергей Собянин в среду, 29 августа.

"Несколько дней назад мы закончили реконструкцию Калужского шоссе, а сегодня открываем еще одну важнейшую магистраль Новой Москвы", – сообщил мэр.

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Магистраль соединила Киевское и Калужское шоссе и фактически стала дублером МКАД в этом направлении. Она не только разгрузит движение на "кольце", но и станет важнейшей составляющей транспортного каркаса Новой Москвы. Автомобилисты смогут с комфортом перемещаться в другие районы города, не останавливаясь на светофорах, что существенно сократит время в пути.

Новая дорога имеет по 4 полосы движения в каждом направлении. Там, где она подходит близко к жилым домам, установлены шумозащитные экраны. Позаботились и о пешеходах – участок оборудован тремя подземными переходами.

Фото: stroi.mos.ru

Участок от Киевского до Калужского шоссе стал первым на магистрали Солнцево – Бутово – Видное (СБВ). Она пройдет от Боровского шоссе около деревни Рассказовка к Киевскому шоссе у деревни Картмазово, после чего протянется до Калужского шоссе в районе поселка Коммунарка, затем выйдет в Южное Бутово, откуда, пересекая Варшавское шоссе, проследует в город Видное Московской области.

Жителям перечисленных районов не только станет проще передвигаться по городу. Столичная поземка будет загружена более равномерно, поскольку из Новой Москвы станет удобно добираться и до станций Сокольнической линии, и Бутовской, и Калининско-Солнцевской.

Фото: stroi.mos.ru

Стоит отметить, что одновременно с автодорожной магистралью строятся новые станции метро Сокольнической линии от "Саларьево": "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Их открытие запланировано уже в начале 2019 года.

Следующим этапом строительства трассы Солнцево – Бутово – Видное станет участок от от Калужского шоссе через административно-деловой центр в Коммунарке до улицы Поляны в Бутово и далее до Варшавского шоссе. Причем в Бутово СБВ разойдется на два направления: один – на север к транспортно-пересадочному узлу "Лесопарковая", а второй – к Курскому пути Московской железной дороги.

На этом столичная часть магистрали завершится, продолжать ее будут уже подмосковные строители. А жители Москвы, как "старой", так и присоединенных территорий, получат полноценный дублер МКАД на юго-западном направлении.

Вера СВЕТЛОВА
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