У станции метро "Верхние Лихоборы" открыли второй выход

Теперь попасть на станцию будет намного удобней

На станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метро заработал второй выход, сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что открывшийся выход соединяется с подземным переходом, поэтому попасть в метро теперь будет еще удобней.

Сегодня открыли северный вестибюль станции "Верхние Лихоборы" на салатовой ветке. Он соединен с подземным пешеходным переходом, так что попасть в #мосметро будет удобнее. pic.twitter.com/cTJgb8GWPt — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 августа 2018 г.

Отметим, что северный вестибюль также соединяется с существующим подземным переходом с выходами на обе стороны Дмитровского шоссе, а также Бескудниковскому бульвару, Дубнинской улице и остановкам наземного транспорта.

Станция "Верхние Лихоборы" заработала 22 марта этого года. Тогда попасть на стацию можно было только через один вестибюль.