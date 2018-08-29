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У станции метро "Верхние Лихоборы" открыли второй выход

Фото: twitter.com/MosSobyanin
Теперь попасть на станцию будет намного удобней

На станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метро заработал второй выход, сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. 

Градоначальник отметил, что открывшийся выход соединяется с подземным переходом, поэтому попасть в метро теперь будет еще удобней. 

Отметим, что северный вестибюль также соединяется с существующим подземным переходом с выходами на обе стороны Дмитровского шоссе, а также Бескудниковскому бульвару, Дубнинской улице и остановкам наземного транспорта. 

Станция "Верхние Лихоборы" заработала 22 марта этого года. Тогда попасть на стацию можно было только через один вестибюль. 

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