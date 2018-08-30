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В Москве запустили сразу семь станций метро

Сергей Собянин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
продолжениеСергей Собянин вывел первый поезд на линию нового участка Солнцевского радиуса
Старт дал мэр Москвы Сергей Собянин

Столичный градоначальник запустил движение поездов по новому отрезку Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Теперь в Москве заработали сразу семь станций желтой ветки. Протяженность нового участка столичной подземки составила более 14 км. 

Церемония открытия прошла на территории новенького электродепо "Солнцево", где теперь будут обеспечивать техническое обслуживание, ремонт и ночной отстой поездов желтой ветки метрополитена. Мэр поблагодарил метростроителей и вручил им благодарственные письма. 

Сергей Собянин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Обращаясь к строителям, Собянин отметил, что Калиниско-Солнцевская ветка – одна из самых длинных в столице. 

"Целые годы труда огромного коллектива строителей, сотрудников метрополитена, проектировщиков. Сегодня хорошее завершение этого проекта, которого ждали более полумиллиона человек. От имени города, горожан, правительства Москвы говорю вам большое спасибо" , – сказал он. После градоначальник проехался в поезде по новому участку метро.

Фото: stroi.mos.ru

Теперь в пользовании у москвичей и гостей столицы семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная" (в пределах МКАД), "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" находятся на территории Новой Москвы. 

Такое масштабное открытие – событие уникальное для столицы. Последний раз такой огромный отрезок ветки сдавали 35 лет назад. 

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