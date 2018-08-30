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Сергей Собянин вывел первый поезд на линию нового участка Солнцевского радиуса

Сергей Собянин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Мэр поучаствовал в открытии станций

Строительство электродепо "Солнцево" для обслуживания поездов вводимого сегодня участка Калининско-Солнцевской линии метро завершено. Мэр Москвы Сергей Собянин лично вывел на линию первый поезд.

"В депо будут проводиться техническое обслуживание и текущий ремонт поездов Калининско-Солнцевской линии метро. Всего здесь создано 1200 новых рабочих мест", – отметил Собянин.

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При этом в депо установят современное оборудование. С его помощью можно будет оперативно проводить необходимые работы. Мощности "Солнцево" рассчитаны на эксплуатационное обслуживание 47 составов в сутки.

На новой станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метро установили панели с 2,5 тысячами QR-кодов для скачивания популярных литературных произведений.

По словам Сергея Собянина, все новые станции этой линии отличаются оригинальными архитектурными решениями и дизайном.

Отмечается, что внутреннее оформление станции "Рассказовка" напоминает библиотеку. Кроме того, появилась первая полуподземная станция со смотровой площадкой – "Мичуринский проспект", а станция "Новопеределкино" стилизована под убранство теремов и палат средневековой Москвы. Также станция "Солнцево" предусматривает создание эффекта "солнечных брызг" на платформе и в надземных павильонах.

Напомним, что 30 августа Мэр Москвы Сергей Собянин открыл семь новых станций на участке Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки". Общая протяженность нового участка метрополитена составляет более 14 км. С запуском новых станций 600 тыс. москвичей, проживающих в районах Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселениях Внуковское и Московский получили доступ к линиям московского метро.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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