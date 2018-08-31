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Мэр Москвы дал старт движению по розовой линии метро

Фото:mskagency.ru/Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Евгений Самарин.
Первый участок соединит "Некрасовку" и "Косино"

Запуск первого участка новой линии столичной подземки провел в пятницу, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин. Пока это только технический пуск – пассажиры смогут проехать от станции "Косино" до "Некрасовки" только через несколько месяцев. Но это событие, которого стоит немного подождать.

"Ветка длиной почти 19 км соединит Некрасовку и другие районы юго-востока с Большой кольцевой линией метро", – рассказал Собянин. Он отметил, что открытие новой линии метрополитена сделает город удобнее для 800 тыс. человек.

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Некрасовская (или другое название – Кожуховская) ветка будет обозначена на схеме метро розовым цветом. На ней откроются 8 станций: "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". На станции "Лермонтовский проспект" ветка пересечется с Таганско-Краснопресненской линией.

Новая ветка метро существенно улучшит транспортную доступность микрорайона Некрасовка, а также районов Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский.

Николай ВИКТОРОВ
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