Новое метро пройдет под Москвой-рекой

Прокладка тоннеля уже началась

Строители приступили к проходке левого перегонного тоннеля, который соединит станции "Мневники" и "Улица Народного ополчения" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что строительство тоннеля будет идти на глубине от 22 до 48 м в скальных и полускальных породах. "Он пройдет под каналом им. Москвы, а затем вблизи опор эстакады развязки на пересечении трассы Краснопресненского проспекта с улицей Народного ополчения", – сообщил Хуснуллин, добавив, что расстояние от свода тоннеля до дна канала составит не менее 13 метров.

По словам первого заместителя гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева, при строительстве тоннеля будет задействован 6-метровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) Herrenknecht S-798 под именем "Ольга". На этом участке ему предстоит пройти расстояние 1873 метра. Ранее при помощи этого комплекса был проложен левый перегонный тоннель на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Жулебино" до "Лермонтовского проспекта и правый перегонный тоннель на Некрасовской (Кожуховской) ветке от "Улицы Дмитриевского" до "Косино".

В целом, проект БКЛ считается самым грандиозным в истории московского метростроения. Как рассказывал ранее мэр города Сергей Собянин, на новом кольце протяженностью 69 км разместится 31 станция. С 19 из них можно будет пересесть на радиальные линии метро, с 4 – на МЦК. Пять станций БКЛ получат выходы на первоочередные Московские центральные диаметры, а 11 – к радиальным линиям железной дороги.

При этом большинство ТПУ строят по принципу "сухие ноги", т.е. для пересадки не придется выходить на улицу, пояснил Суниев. "Транспортные хабы увяжут воедино и сделают комфортнее разрозненные пассажиропотоки сразу нескольких видов транспорта – метро, железной дороги, наземного городского пассажирского и личного транспорта", ­подчеркнул он.