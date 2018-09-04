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Для юных москвичей открылись новые образовательные учреждения

Фото: stroi.mos.ru
К началу учебного года в городе построили школы и детские сады на 7 тыс. детей

Строительство учебных учреждений – один из приоритетов столичных властей. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, в начале сентября в городе открылось 15 новых детсадов и школ.

"В новом учебном году в Москве свои двери впервые распахнули 15 образовательных учреждений, в том числе 10 детских садов на 2785 мест и 5 школьных зданий на 4 тысячи учащихся", – уточнил он.

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При этом 4 здания для 1225 дошколят и 3 школы на 2475 мест построено за счет бюджета, а благодаря инвесторам в эксплуатацию введено еще 6 детсадов на 1560 мест и 2 школы на 1562 учеников, сообщил глава Стройкомплекса.

Фото: stroi.mos.ru

Он отметил, что инвесторы активно участвуют в московском строительстве. В частности, с 2011 г. за их счет возведено 88 объектов образования на 28 тыс. мест, из них 46 зданий на 20 тыс. мест передано в систему образования города.

"Сегодня активно строятся новые кварталы, реорганизуются промзоны, развивается Новая Москва. Все эти проекты, реализуемые инвесторами, включают в себя обязательное строительство социальных объектов", – подчеркнул Хуснуллин. По его словам, эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

"В ближайшие годы около трети всех социальных объектов в Москве построят инвесторы в рамках комплексного развития территорий и возведения новых жилых кварталов", – сообщил Хуснуллин.

Ранее о том, что темпы и объемы строительства социальных объектов в Москве будут сохранены, говорил мэр города Сергей Собянин.

Николай ВИКТОРОВ
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