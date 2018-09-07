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Пересадка на "Новохохловской" сделает комфортнее путь москвичей

Фото: stroi.mos.ru
В столице открылась новая железнодорожная станция на Курском направлении

Платформа "Новохохловская" позволит удобно пересаживаться с пригородного направления железной дороги на МЦК. Это существенно облегчит передвижение по городу сотням тысяч жителей Щербинки, Бутово, Печатников, Текстильщиков и других районов Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Фото: stroi.mos.ru

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 Он отметил, что столичные власти ведут активное строительство не только подземного метро. "Совместно с ОАО "РЖД" мы строим новые пассажирские платформы для пересадки с радиальных направлений железной дороги на МЦК и метро. Создание ТПУ "Новохохловская" позволит создать комфортную пересадку с Курского направления МЖД на МЦК по принципу "сухие ноги", что снизит нагрузку на Курский вокзал, ближайшие остановочные пункты и станции метро", – подчеркнул мэр. 

Фото: stroi.mos.ru

 Платформа "Новохохловская" была построена в рамках проекта интеграции МЦК с Курским направлением Московской железной дороги.​ Открытие пересадки позволит переориентировать пассажиропотоки, что позитивным образом скажется на загруженности станций метро "Царицыно", "Курская", "Текстильщики" и др. – там станет гораздо свободнее. По расчетам, количество пассажиров на этом ТПУ после открытия новой станции вырастет с 7,3 тыс. в сутки до 45 тысяч.  

Вера СВЕТЛОВА
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