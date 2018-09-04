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Собянин записал яркое видеообращение с призывом участвовать в выборах мэра

Фото: sobyanin.ru
Москвичам напомнили, что судьба города - в их руках

Твой голос – твое решение. На это указал кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин жителям города в преддверии выборов 9 сентября. На своем сайте он разместил эмоциональный видеоролик, в котором обратился к москвичам с призывом прийти на избирательные участки и высказать свое мнение по поводу будущего столицы.

Собянин признался, что долго размышлял, стоит ли уговаривать взрослых самостоятельных людей идти на выборы. С одной стороны, ограничений по явке нет – мэра выберут простым большинством голосов. Но с другой, "низкая явка на выборы - это игра в рулетку".

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"Десяток процентов избирателей могут принять решение, которое тебе может не понравиться, – предупредил он. – В современной истории примеров тому достаточно. На диване можно пролежать все бока. При этом ты никому не будешь интересен. Равнодушие рождает равнодушие. Твой приход на выборы – это гарантия, что тебя будут слушать, учитывать твое мнение и уважать. Ты – в игре. Ты – на поле. Ты значим для власти", – указал действующий мэр.

     

По словам Собянина, было время, когда он сам игнорировал выборы, поскольку не понимал их важности. "Постепенно, не сразу пришло понимание, что от тебя самого зависит и твоя судьба, и судьба твоего города, региона, страны. Пришло не только понимание, но и убеждение, что власть депутатов и мэров – лишь производное твоей воли. Пришло понимание, что мы получили прямую возможность влиять на власть путем голосования", – поделился Собянин.

Сейчас он твердо убежден – нет таких аргументов, которые могут помешать человеку пойти голосовать. "Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Это не предлог. В конце концов, вычеркни всех. И это тоже будет поступок", – настаивает мэр. Любое мнение, высказанное в процессе выборов, направлено на результат. Тогда как отказ от голосования – это отстранение от ответственности.

"Ты приходишь на избирательный участок и все твои эмоции, мысли и желания по поводу власти трансформируются из пустых разговоров в конкретное дело – ты принимаешь участие в выборе власти", – объяснил Собянин.

"Это будет твой результат, – напомнил он москвичам. – Если хочешь, чтобы тебя заметили и с тобой считались – приходи на выборы".

Выборы мэра Москвы на следующий пятилетний срок состоятся в Единый день голосования 9 сентября 2018 года. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 22.00 часов. Благодаря нововведениям в избирательном законодательстве, москвичи смогут принять участие в голосовании по месту нахождения, в том числе за пределами Москвы и Подмосковья.

Вера СВЕТЛОВА
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