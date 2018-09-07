Новый тоннель метро начали строить на юго-западе Москвы

Перегон необходим для реализации проекта Большой кольцевой линии

Строители приступили к прокладке метротоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Он соединит станции "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект". Выполняет проходку левого перегона тоннелепроходческий комплекс "Галина". Об этом рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

"Трасса тоннеля длиной 1461 м пройдет под парком 50-летия Октября и улицей Удальцова", – сообщил он. Завершение данного этапа работ запланировано к марту 2019 года.

Участок БКЛ со станциями "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе" поручен китайскому подрядчику CRCC (China Railway Construction Corporation). Сейчас на юго-западном участке БКЛ уже работают три китайских тоннелепроходческих комплекса: ТПМК "Полина" – на правом перегоне от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринского проспекта", ТПМК "Евгения" – на правом перегоне от "Аминьевского шоссе" до "Мичуринского проспекта", а ТПМК "Дарья" прокладывает левый перегонный тоннель на этом же участке.

Таким образом, ТПМК "Галина" – это уже четвертый тоннелепроходческий щит китайского подрядчика, который работает на юго-западном участке БКЛ. Планируется запуск и пятого – для обустройства тупиков за станцией "Аминьевское шоссе", сообщил Газизуллин.

Большая кольцевая линия метро в Москве – крупнейший проект в области метростроения. Как отмечал ранее мэр столицы Сергей Собянин, БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире: его длина составит 69 км, количество станций – 31. После запуска БКЛ многие районы города станут гораздо доступнее и комфортнее для жизни москвичей.