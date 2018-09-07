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В Москве превышен план по строительству дорог

Фото: stroi.mos.ru
продолжениеНа юге Москвы началось переселение по программе реновации
Поставлен рекорд и по новым транспортным сооружениям

В Москве ведется колоссальное дорожное строительство. Несмотря на то, что столичные власти поставили перед Стройкомплексом высокую планку – задачу проложить в 2018 г. 100 км новых дорог, план уже превышен. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"С начала года введено в эксплуатацию 116 км дорог, 55 эстакад, мостов, тоннелей и 18 пешеходных переходов, включая такие важные для города трассы, как участки Калужского шоссе и Северо-Западной хорды (СЗХ), дорога от Киевского до Калужского шоссе и проспект Лихачева на ЗИЛе", – напомнил мэр, запуская движение по участку Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. 

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Открытие этой дороги – важное событие для города. Как пояснил Собянин, трасса М-11 давно подошла к Москве, вышла на Бусиновскую развязку. Однако она не была интегрирована в городскую транспортную сеть, в итоге движение на севере Москвы было перегружено. С открытием нового участка СВХ эта проблема станет менее острой.

Надо отметить, что автомобилистов в столице радуют не только новыми дорогами. В текущем году поставлен рекорд и по запуску транспортных сооружений – 55 объектов. Новые эстакады, развязки, тоннели и мосты существенно улучшают транспортную доступность города и делают поездку на автомобиле комфортнее и короче.

Николай ВИКТОРОВ
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