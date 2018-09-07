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На юге Москвы началось переселение по программе реновации

Фото: GLOBAL LOOK press/Klaus Ohlenschlager
Первые новоселы района переезжают в соседний дом

Жители Южного округа столицы, проголосовавшие за участие в программе переселения из ветхого жилья в современные квартиры, готовятся к переезду. В субботу, 8 сентября, первые счастливчики получат возможность увидеть будущее жилье. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

"Жители еще одного дома в районе Нагатинский затон с завтрашнего дня начнут получать смотровые ордера. Скоро они станут обладателями квартир, соответствующих всем стандартам программы, - объявил он. – Реновация пришла в Южный округ", – констатировал чиновник.

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Известно, что 14-этажное жилое здание, куда переедет эта волна участников реновации, находится по адресу ул. Судостроительная, д.17. При этом часть квартир в доме передадут москвичам, которые сейчас проживают буквально в двух шагах от этой новостройки – в пятиэтажке по адресу ул. Судостроительная, д.15.

Программа реновации в Москве была инициирована мэром столицы Сергеем Собяниным и утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир в ветхих домах. Желание участвовать в программе выразили желание жильцы 5171 дома.

Николай ВИКТОРОВ
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