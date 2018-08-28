В Москву под конец лета вернется зной

Воздух прогреется до +30 °C

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец утверждает, что жара в Москве сохранится до среды, 29 августа.

По его словам, температура днем поднимется до +30 °C. При этом уже в четверг и пятницу на столицу обрушатся сильные ливни, передает РИА "Новости".

Отмечается, что сегодня жара в Москве побила полувековой рекорд. Воздух прогрелся до +30°C.

"Сегодняшний день стал самым жарким в Москве за последние 49 лет. На базовой московской метеостанции ВДНХ термометры к 16.00 мск", – добавил Тишковец.

В такую погоду специалисты рекомендуют больше пить жидкости и меньше находиться под прямыми солнечными лучами.