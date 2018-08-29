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Аномальная жара изводит москвичей

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Среда может повторить погодный рекорд вторника

Календарная осень наступит уже в субботу, но лето и не думает уходить из столицы.

Вторник, 28 августа, стал самым жарким днем в Москве за последние 49 лет наблюдений – столбики термометров показали больше +30°C, рассказал РИА "Новости" специалист центра погоды "Фобос". "Вчера была рекордная температура, вполне может быть, что и сегодня может повториться", – добавил метеоролог. При этом синоптики отмечают, что такая жара на 10°C превышает климатическую норму.

Но нынешний август все-таки не сумел побить рекорд за все годы – 28 августа 1938 г. в столице зафиксировали температуру +35,1°C, напоминает телеканал "360"

Жара принесла москвичам и неприятности. Так, в районе Новокосино утром 28 августа наблюдалось превышение порога запаха сероводорода в 2 раза, сообщается на сайте "Мосэкомониторинга".

Теплая погода простоит в Москве до конца недели. В среду, 29 августа, местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет +27 ... +29°С, по области до +30°С. В четверг, 30 августа, в столице ожидается до +25 ... +27°С, возможна гроза. Дожди с грозами прогнозируются и на пятницу, 31 августа. В этот день в городе станет немного прохладнее, до +21 ... +23°С. В субботу и воскресенье, 1 и 2 сентября, в Москве будет +20 ... +25°С, местами пройдут кратковременные дожди.

Валентина МАЙОРОВА
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