Названа причина аварии самолета в Сочи

Воздушное судно развалилось после посадки

Председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов назвал возможную причину, из-за которой самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Сочи.

По его словам, у воздушного судна могли отказать тормоза.

"Это отказ техники, скорее всего, отказ тормозной системы. Это мое мнение", – цитирует Малянова РИА "Новости".

Он также добавил, что экипаж и диспетчерская служба сработали грамотно, что помогло избежать жертв.

Напомним, что Boeing 737 во время посадки выкатился за пределы ВПП, после чего упало в русло реки. При этом у самолета разрушились стойки шасси, крыло и загорелся левый двигатель. Пострадали 18 человек.