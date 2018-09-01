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Названа причина аварии самолета в Сочи

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Воздушное судно развалилось после посадки

Председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов назвал возможную причину, из-за которой самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Сочи.

По его словам, у воздушного судна могли отказать тормоза.

"Это отказ техники, скорее всего, отказ тормозной системы. Это мое мнение", – цитирует Малянова РИА "Новости".

Он также добавил, что экипаж и диспетчерская служба сработали грамотно, что помогло избежать жертв.

Напомним, что Boeing 737 во время посадки выкатился за пределы ВПП, после чего упало в русло реки. При этом у самолета разрушились стойки шасси, крыло и загорелся левый двигатель. Пострадали 18 человек.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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