Незадачливый пиар Татьяны Ахмедовой

Как адвокаты экс-супруги российского предпринимателя попытались выдать желаемое за действительное

Мировая пресса продолжает уделять повышенное внимание бракоразводному процессу российского бизнесмена Фархада Ахмедова и его бывшей супруги Татьяны, которой Высокий суд Лондона присудил почти $600 млн "премиальных". На днях британская газета Daily Mail сообщила сенсационную новость, что юридическая компания "Бурфорд Кэпитал", представляющая интересы Татьяны Ахмедовой, получит ни много ни мало 30% от причитающихся ей по суду денег. То есть гонорар этой фирмы может достичь астрономической цифры $200 миллионов.



Это колоссальные деньги, за обладание которыми сейчас бьется мощнейший пул элитных адвокатов, ведущих британских пиарщиков, которые работали еще с Березовским и другими знаковыми фигурами, а также функционеров спецслужб, желающих на примере Ахмедова преподать урок всем российским бизнесменам, поддерживающих политику российских властей. Вся эта мегамашина, несомненно, давит на дубайских судей. Причем это давление и не особо скрывается. Так, судебные баталии, развернувшиеся вокруг принадлежащей трастовому семейному фонду Ахмедова яхты "Луна", арестованной в Дубае, освещаются крайне тенденциозно.

Как правило, публикации появляются до или во время процессов, при этом российского предпринимателя авторы всегда пытаются выставить в невыгодном для него свете. Причем, если судебное заседание завершилось не в пользу "Бурфорд Кэпитал" и ее клиентки, например, переносом слушаний об освобождении яхты из судов Международного финансового центра Дубая (МФЦД) в шариатский суд, западные издания не сообщают ни слова.

Но стоит лишь сделать какое-либо заявление судье Хаддон-Кейву, вынесшему скандальное решение в Высоком суде Лондона, или тот или иной суд примет промежуточное, выгодное стороне Татьяны Ахмедовой решение, как сообщениями о них тут же взрываются западные СМИ.

Вот и на сей раз не было исключения. Daily Mail оперативно сообщила, что шариатский суд Дубая первой инстанции воздержался с решением о немедленном снятии ареста с яхты "Луна" (что адвокаты Татьяны Ахмедовой попытались представить как свою победу), а затем скороговоркой информировала, что тем временем яхта переведена из сухого дока и пришвартовалась в открытых водах дубайской гавани принца Рашида в рамках подготовки к ее освобождению.

Еще одним важным шагом стало то, что состоящий из 50 человек экипаж яхты российского предпринимателя получил паспорта, которые ранее были изъяты представителями береговой охраны, с целью подготовки к выходу яхты. Это стало ударом для Татьяны, ее юридической команды и финансовых спонсоров, сообщило издание вкратце.

Daily Mail, впрочем, отдадим ей должное, на сей раз изложила точку зрения самого Фархада Ахмедова, дав слово его адвокатам, заявившим, что состоялось всего лишь промежуточное судебное решение. Представитель российского предпринимателя отметил: заявления о том, что "Луна" вскоре будет доступна адвокатам Татьяны и ее коллекторам для продажи в результате этого промежуточного судебного решения, являются чистой фантазией. Могут потребоваться годы, прежде чем юридические процессы в Дубае будут полностью исчерпаны.

На прошлой неделе судебное слушание, на котором заседал всего лишь один судья, не рассматривало юридические аргументы в деталях. Эти вопросы будут решены в полном объеме после рассмотрения апелляции, которая была подана старшими апелляционными судьями. "Мы никогда не ожидали каких-либо других результатов на данном этапе и по-прежнему уверены, что "Луна" сможет свободно покинуть Дубай, как только судьи услышат все факты по этому вопросу", – приводит слова представителей Ахмедова Daily Mail.

Важным моментом для команды Ахмедова является тот факт, что, как ожидается, в ближайший месяц российские суды вынесут решение о действительности первоначального развода 2000 г. между г-ном Ахмедовым и его бывшей женой Татьяной, который состоялся в Москве. Именно этот развод подчеркивает неправомерные решения английского Высокого суда о присуждении ей, получается, второй выплаты по разводу в 2016 г. и судов МФЦД, задержавших яхту "Луна".

Кстати, к информационной атаке на судей подключились и ряд дубайских СМИ. Так, издание Arabian Business News, явно тяготеющее к британским финансовым и юридическим структурам, немедленно сообщило о промежуточном решении шариатского суда, но вместе с тем предоставило слово адвокатам Ахмедова, подчеркнувшим, что судебные процессы только еще начинаются.

Ситуация, когда к травле российского предпринимателя подключена такая огромная юридическая и информационная машина, говорит о том, что на кону самые высокие ставки. Это более чем очевидно. И в этой схватке для британской стороны, как говорится, все средства хороши. Судя по всему, из "дела Ахмедова" хотят сделать показательный процесс в духе зловещей охоты на ведьм и самого оголтелого маккартизма в назидание всем российским бизнесменам, ведущим дела на Западе.

Однако этой цели достичь не удается. Как метко прокомментировал ситуацию известный адвокат Александр Добровинский: "Все усилия взять Ахмедова, что называется, на абордаж, терпели и терпят крах. Так может пройти и десять, и двадцать лет, а он так же не сочтет нужным платить. Кто его к этому может принудить? Никто. Юристы его экс-супруги, скорее всего, уже уяснили это для себя. Поняли, что сломают об Ахмедова зубы".