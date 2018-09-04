Экологическая катастрофа разразилась на Урале

Привычные к черному небу челябинцы в панике

Утром 4 сентября жители Челябинска увидели за окнами густую темную пелену. На город опустился такой плотный смог, что трудно стало дышать не только на улице, но и в домах.

Синоптики уже объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) второй степени, он продлится как минимум до 19 часов среды, сообщает URA.RU. По данным издания, наиболее плотное облако висит над Металлургическим районом города. Впрочем, читательница, проживающая в Ленинском районе, сообщает, что едкой пеленой заволокло весь город, а "в Ленинском районе вообще дышать нечем".

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Челябинцы активно делятся в интернете страшными подробностями происходящего.

"В воздухе летает пыль" – приводит 74.ru сообщение местной жительницы Инны.

"С самого утра задыхаюсь. Невероятно химический запах. В горле першит и голова раскалывается", – рассказывает Евгения.

При этом местные службы отказываются считать, что в городе экологическая катастрофа. "Пока мы не можем на 100% сказать, что в городе смог. Нужны данные о загрязнении. Они будут готовы сегодня к 14-15 часам. Единственное, что можно подтвердить, что условия для накопления выбросов есть", – цитирует 74.ru руководителя отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежду Ячменеву. Впрочем, по ее словам, во всем виноват туман – он не дает вредным веществам рассеиваться в воздухе. Однако утверждается, что "превышений серьезных" содержания в воздухе вредных веществ не зафиксировано.

О сложной экологической ситуации в ряде промышленных городов РФ весной говорил президент страны Владимир Путин. Он назвал Челябинск и Магнитогорск худшими городами в плане экологии и призвал ответственные ведомства заняться этим вопросом. После этого, в частности на Челябинском электрометаллургическом комбинате и Челябинском цинковом заводе, прошли проверки, в результате которых были выявлены серьезные нарушения.