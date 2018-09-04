Странную смерть британцев в Египте объяснили

Туристы отравились неизвестным веществом

Смерть Джона и Сьюзен Купер произошла от химикатов, которыми обрабатывали номер по соседству с тем, в котором жила супружеская пара.

Такую версию выдвинул Birmingham Live. При этом, согласно версии египетских властей, британцы умерли от сердечной недостаточности, напоминает АТОР. Глава туристической компании Thomas Cook Питер Фанхаузер на прошлой неделе уже встретился с премьером Египта, и ему было обещано провести проверку гостиницы.

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Куперы отдыхали в пятизвездочном отеле в Хургаде вместе со своей дочерью и тремя ее детьми. Пожилые супруги жили отдельно от внуков, в своем номере. Дочь погибшей пары, Келли Ормерод, ранее заявила, что в номере ее родителей чувствовался странный резкий запах. Почти сразу же появилась версия об отравлении британцев угарным газом, но после осмотра комнаты следователи пришли к выводу, что никаких утечек не было.

Источники, близкие к расследованию дела, рассказывают, что Куперы могли погибнуть от инсектицидов – химикатов для уничтожения насекомых, которыми был обработан соседний номер. Эти ядовитые вещества разрешены в Египте, однако в Европе их применять запрещено.

После того как британцы скончались, другие постояльцы отеля начали активно размещать в Сети фотографии и выяснилось, что действительное положение дел в гостинице отличается от того, что обещают рекламные проспекты. Плесень, сломанные пляжные зонтики, грязь в бассейне – вот с чем сталкиваются решившие отдохнуть на популярном египетском курорте, отмечает Daily Mail.

Тела погибших еще не отдали британской стороне, а криминалистов из Соединенного Королевства не допустили к процедуре вскрытия и изучения их тел. Джон Купер 69 лет и его 63-летняя жена Сьюзен скончались на египетском курорте 21 августа. На плохое самочувствие тогда пожаловались десятки туристов, из отеля эвакуировали 300 британцев.