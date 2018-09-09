В Абхазии после гибели премьера созвали Совет безопасности

Здоровье
- Дневной сон оказался предвестником опасной болезни
- Уникальная диета защитит от инсульта
- Признаки рака найдут по ногтям
788 новости
Возглавит комиссию президент республики Рауль Хаджимба.
В ночь с субботы на воскресенье премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в аварии. Правительственный кортеж ехал из аэропорта Сочи. Абхазская делегация накануне вернулась из Сирии. Среди попавших в ДТП был и автомобиль главы республики. Он не пострадал.
На заседании Совбеза, которое созвал Хаджимба, объявят состав госкомиссии, которая организует похороны премьера.
Тем временем стало известно о задержании водителя автомобиля, который столкнулся с машиной Гагулии. Мужчина был под действием наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.
Британцы все отследили
Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"