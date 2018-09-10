Размер неважен: разрушены мифы об импотенции

Популярные стереотипы о мужском здоровье оказались ошибочными

Проблемы с потенцией носят весьма деликатный характер и приносят немало огорчений мужчинам.

Недавно ученые рассмотрели основные заблуждения об импотенции и дали правдивый ответ на вопрос, что важно сделать для излечения от этого неприятного недуга. Распространено мнение, что для этой проблемы имеет значение размер главного мужского органа. Однако специалисты считают, что импотенция зависит лишь от гормонального фона мужчины, и не связана с величиной его гениталий.

Еще один миф утверждает, что проблемы от половой дисфункции страдают лишь мужчины старше сорока лет. Однако здесь все не так однозначно: потенция зависит от здоровья мужчины, его гормонов и половой конституции в целом – чем она сильнее, тем дольше сохраняется сексуальная активность, отмечает Vista News. Эксперты напоминают, что и среди двадцатилетних встречаются люди с проблемами в половой сфере, а есть и мужчины за 60, которые становятся отцами.

При этом врачи предупреждают, что ни в коем случае не следует пить гормональные препараты без назначения специалиста. Нельзя заниматься самолечением – ведь оно наносит непоправимый удар по здоровью.

Медики напоминают, что импотенция – это не пожизненный приговор. Правильный подход поможет преодолеть эту неприятность. Если между мужчиной и женщиной существует психологическая напряженность, есть смысл обратиться к сексопатологу. А врач-андролог поможет справиться с болезнью, если она носит органический характер, обнадеживают доктора.