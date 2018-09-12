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Туристы рассказали о землетрясении в Турции

Diego Cupolo/ Global look
Происшествие вызвало у россиян настоящий шок

Ранним утром 12 сентября на средиземноморском побережье Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Отголоски подземных толчков ощущались и в любимой российскими туристами Анталье.

"Хочу сказать, что это действительно страшно, жутко, и просто не передать словами", – рассказала РЕН ТВ россиянка Алена Адаева, отдыхающая на популярном турецком курорте. По словам девушки, кровать под ней ходила ходуном, все тряслось, и был слышен глухой гул. Она призналась, что запаниковала, потому что не понимала, куда ей бежать и что делать.

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К счастью, все это длилось не более минуты. СМИ ранее сообщили, что жертв и разрушений от удара стихии нет, однако отголоски землетрясения дошли до многих курортных мест на побережье.

Валентина МАЙОРОВА
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