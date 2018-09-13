Россиян разочаровали новые iPhone

Многие отказались их покупать

Прошедшая накануне презентация новинок от Apple понравилась далеко не всем фанатам "яблока".

Скептически настроенные покупатели раскритиковали гаджеты, отметив, что не увидели никакого прорыва, и указав, что смартфоны продают по заоблачной цене. Хотя, казалось бы, и предшественники новых "айфонов" никогда не были дешевы.

Мнениями россияне поделились, как водится, в Сети, попутно блеснув остроумием (орфография и пунктуация авторов сохранены). Многие, видимо, от возмущения, с трудом попадали по клавиатуре.

"И что нового. Я что то не увидел ничего технологичного... Ждал чего то не земного, прорввного... Ага, конечол",

"Что объединяет iPhone xs и такой же размер одежды? У меня их никогда не будет))",

"Только больные на всю голову могут купить телефон за 100 т.р.!"

"Сегодня спал в своей кроватке у родителей и мне снились наконец-то приятные сны... А еще я расстроился, что новый iPhone стоит всего 100 тыс.", – высказались комментаторы.

Напомним, презентация Apple состоялась в Калифорнии. Глава компании Тим Кук и его помощники представили iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Самая бюджетная модель обойдется почти в 500 долларов, а самая дорогая – в 1100.