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Россиян разочаровали новые iPhone

Фото: GLOBAL LOOK press/Wu Xiaoling
Многие отказались их покупать

Прошедшая накануне презентация новинок от Apple понравилась далеко не всем фанатам "яблока".

Скептически настроенные покупатели раскритиковали гаджеты, отметив, что не увидели никакого прорыва, и указав, что смартфоны продают по заоблачной цене. Хотя, казалось бы, и предшественники новых "айфонов" никогда не были дешевы.

Мнениями россияне поделились, как водится, в Сети, попутно блеснув остроумием (орфография и пунктуация авторов сохранены). Многие, видимо, от возмущения, с трудом попадали по клавиатуре.

"И что нового. Я что то не увидел ничего технологичного... Ждал чего то не земного, прорввного... Ага, конечол",

"Что объединяет iPhone xs и такой же размер одежды? У меня их никогда не будет))",

"Только больные на всю голову могут купить телефон за 100 т.р.!"

"Сегодня спал в своей кроватке у родителей и мне снились наконец-то приятные сны... А еще я расстроился, что новый iPhone стоит всего 100 тыс.", – высказались комментаторы.

Напомним, презентация Apple состоялась в Калифорнии. Глава компании Тим Кук и его помощники представили iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Самая бюджетная модель обойдется почти в 500 долларов, а самая дорогая – в 1100.

Виктория БАЛАЯН
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