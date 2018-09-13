На востоке БКЛ построят новый тоннель

Работы ведутся в сложнейших условиях

На Большой кольцевой линии метро появится проходка левого перегонного тоннеля, который соединил две станции на восточном участке: "Текстильщики" и "Нижегородская", сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Он отметил непростые условия строительства.

"Трасса участка проходит под улично-дорожной сетью районов Текстильщики и Нижегородский, а также под путями Курского направления МЖД. Но мы планируем все работы выполнить в срок", – пообещал глава стройкомплекса.

Он также напомнил о стартовавшей в конце августа прокладке правого перегонного тоннеля между данными станциями. Его длина составит порядка двух с половиной километров, уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин. По оценке столичных властей, оба тоннеля откроются почти одновременно – в мае следующего года.

В работе на востоке БКЛ задействованы традиционные тоннелепроходческие машины 6-метрового диаметра и 10-метровый ТПМК. Механизированный комплекс проложит двухпутные тоннели метро от станции "Текстильщики" до демонтажной камеры вблизи станции "Каширская". Всего на этом участке большой кольцевой появятся 4 станции: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".

Агломерационное значение транспортно-пересадочного узла "Печатники-Текстильщики" подчеркнул гендиректор по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев. По его словам, ТПУ обеспечит не только пересадку на радиальные линии метро, через хаб также пройдет один из Московских центральных диаметров. Кроме того, чтобы разгрузить остановки "Текстильщики" и "Царицыно", будет построена ж/д платформа "Печатники".

"Проектом также предполагается оптимизация фронтов посадки-высадки наземного городского пассажирского транспорта, дефицит которых сейчас наблюдается. ТПУ обеспечит дополнительную связь районов Печатники и Текстильщики за счет строительства пешеходного перехода под железной дорогой", – добавил Суниев.

Сегодня стройкой охвачены все участки БКЛ. На прошлой неделе взят курс на западное направление – от станции "Мневники" до "Улицы Народного ополчения". Тогда же работы стартовали на юго-западе – от станции "Проспект Вернадского" до "Мичуринского проспекта". А на северо-востоке тоннель длиной почти 1,2 км готов. Он соединяет станции "Авиамоторная" и "Нижегородская".