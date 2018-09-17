В Новой Москве появится "Тропа здоровья" с лодочной станцией

Парк построят для жителей поселения Кленовское

Обычные прогулки и активный отдых станет доступнее в современном районе. В поселении Кленовское Новой Москвы появится спортивно-оздоровительный парк "Тропа здоровья".

Он будет оборудован беседками и скамейками, там проложат прогулочные дорожки и установят спортплощадки. Парк займет территорию в 21 гектар. В нем будет собственная лодочная станция, обрадовал местных жителей заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Подобные зоны отдыха всегда пользуются большой популярностью у горожан", – резюмировал глава стройкомплекса.

По предварительным оценкам, через пять лет в Новой Москве будут проживать около 350 тысяч человек. Комфортное жилье в экологически чистых районах вместе с развитой инфраструктурой привлекает также демократичной ценой. Поэтому новые жители охотно приобретают там квартиры. Сейчас, как отметил заместитель столичного мэра, одной из ключевых задач для города остается комплексное развитие ТиНАО.

"По статистике, более 65% людей, переехавших за последние годы в Новую Москву – это молодые семейные пары, для которых возможность активного отдыха и прогулок с детьми является чуть ли не определяющей при выборе места жительства. Уверен, парк "Тропа здоровья" будет востребован как среди жителей Кленовского, так и среди посетителей из других ближайших районов", – заверил Хуснуллин.

Всего же до конца года в столице обустроят 80 парков, пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. "Практически все проекты были согласованы с местными жителями: власти города собирали пожелания и предложения от москвичей, которые в дальнейшем учли при строительстве", – пояснил градоначальник.