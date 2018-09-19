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Строительство платформы "Ленинградская" вышло на финишную прямую

Фото: stroi.mos.ru
продолжениеНа северо-востоке БКЛ в этом году появятся два ТПМК
В следующем году проект доработают, что разгрузит сразу несколько станций метро

Новый остановочный пункт Рижского направления МЖД практически готов к открытию. Осталась только отделка, которая подходит к концу.

Речь идет о недавно возведенной платформе "Ленинградская". Приятную новость сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Готовы новые пассажирские платформы и два конкорса для выхода сторону станции МЦК "Стрешнево" и в сторону станции метро "Войковская", завершаются отделочные работы", – рассказал глава стройкомплекса, отметив, что старую платформу строители демонтируют, как только новая будет введена в эксплуатацию.

Хуснуллин напомнил о проекте интеграции Рижского направления железной дороги с Московским центральным кольцом, в рамках которого появилась "Ленинградская". В перспективе она станет одним из остановочных пунктов МЦД-2 "Нахабино – Подольск". 

"В 2019 году здесь будет построен северный терминал, который обеспечит интеграцию станции железной дороги и МЦК в едином контуре. Таким образом, переход будет занимать у пассажиров всего около 2 минут", – пообещал заместитель столичного градоначальника.

После реализации проекта разгрузятся станции метро "Тушинская", "Дмитровская" и "Рижская". Благодаря ему транзит пассажиров через пути Рижского направления МЖД будет безопасным и комфортным. А между районами Войковский и Сокол появится дополнительная связь.

Оксана ПОДТУРКИНА
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