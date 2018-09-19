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На северо-востоке БКЛ в этом году появятся два ТПМК

Фото: stroi.mos.ru
Тоннелепроходческие щиты станут последним шагом в соединении "Нижегородской" станции с "Авиамоторной"

Большую кольцевую линию метро ждут преобразования. Уже в этом году ее северо-восточный участок пополнится двумя тоннелепроходческими щитами.

Их запуск станет последним шагом в строительстве отрезка от камеры съездов до станции "Нижегородская", который был проложен на прошлой неделе. О выполненной работе и ближайших планах столичных властей рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"На северо-восточном участке БКЛ мы планируем запустить ТПМК, с помощью которых проложим оба тоннеля от камеры съездов до станции "Авиамоторная". Таким образом, мы завершим строительство участка до "Нижегородской", соединив эти станции", – похвалился Хуснуллин.

Он добавил, что на северо-востоке БКЛ сейчас в разгаре подготовительные работы к строительству тоннелей, которые соединят станцию "Ржевская" с "Нижней Масловкой". "Два тоннелепроходческих комплекса транзитом пройдут станции "Ржевскую" и "Шереметьевскую" и выйдут на поверхность перед станцией "Нижняя Масловка". Общая протяженность участка – около 3,5 километров. Старт щитов запланирован на начало 2019 года", – поделился глава стройкомплекса.

Кстати, на северо-востоке большой кольцевой уже есть тоннели на участке "Авиамоторная" – "Рубцовская" ("Электрозаводская"). Их протяженность – 4,3 км. От последней до станции "Стромынка" работают два ТПМК. Они уже проложили 450 м правого и 230 м левого тоннелей. В строительстве данного перегона, длина которого составляет порядка полутора километров, задействованы 180 специалистов. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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