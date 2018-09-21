"Лужники" становятся городом спорта

Масштабное строительство объектов для тренировок и досуга завершится к 2021 году

Московские "Лужники" будут главным спортивным кластером России. На его территории уже запущены или скоро откроются комплексы для занятий и проведения соревнований практически по всем видам спорта. Устроено все так, что здесь комфортно и спортивным звездам первой величины, и юным атлетам, и просто сторонникам здорового образа жизни, и многочисленным зрителям.

Кипит работа по возведению Центра художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Их завершение планируется в начале 2019 г., но уже сейчас грандиозное сооружение, крыша которого выполнена в форме летящей гимнастической ленты, привлекает внимание.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин, работа идет в хорошем темпе: "Внутри здания ведутся черновые отделочные работы – рабочие завершают штукатурить стены, укладывать стяжку пола, инженерные коммуникации в центре смонтированы на 60%".

Необычный Центр художественной гимнастики – проект группы архитекторов "Мосинжпроекта", а финансирует строительство инвестор - известный российский предприниматель и меценат, муж тренера сборной РФ по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой Алишер Усманов.

Проект предусматривает три тренировочных, два хореографических и один тренажерный залы, помещения для спортсменов, тренеров и судей, в том числе медико-восстановительный центр и небольшая гостиница для спортсменов, сообщают Dni.ru.

Трибуны на 4 тыс.мест смогут частично трансформироваться. Вся инфраструктура устроена таким образом, что Центр сможет принимать соревнования международного уровня.

Рядом еще одна большая стройка. Новый Дворец водных видов спорта также готовят к сдаче в следующем году.

"Здесь будут несколько плавательных бассейнов, аквапарк, тренировочные центры, центр бокса, центр досуга", – сообщил глава Стройкомплекса. Водный кластер рассчитан на 10 тыс. посетителей ежедневно, как профессиональных спортсменов, так и просто любителей активного досуга. Все устроено так, что мешать друг другу никто не будет.

А поблизости строится еще один центр спортивного притяжения: ледовый дворец "Кристалл". Пока заложен лишь его фундамент, но уже вскоре там появится две ледовые арены, бассейн, тренажерные залы и помещения для различных спортивных секций.

Не забыли столичные власти и о любителях тенниса. На территории "Лужников" планируется запуск большого центра с открытыми и крытыми кортами общей площадью 50 тысяч квадратных метров. "Кроме большого тенниса, здесь будет возможность заниматься бадминтоном, сквошем и другими видами спорта, популярными у нас в стране", – рассказал Хуснуллин.

Одним же из главных подарков от властей города, который порадует всех без исключения москвичей и гостей столицы, станет канатная дорога от Лужников через Москву-реку. На маршруте будет три остановки: верхняя станция расположена на улице Косыгина, промежуточная – на Воробьевской набережной и нижняя – на Лужнецкой набережной.

Запустят канатку буквально на днях: "На сегодня все строительные работы по возведению канатной дороги завершены. Она полностью готова, мы ее уже опробовали", - сообщил глава Стройкомплекса, отметив, что сейчас идет оформление документации для начала эксплуатации.

В целом в Лужниках сейчас реконструируется и возводится с нуля более десятка различных объектов для спорта и активного отдыха. Масштабное строительство завершится к 2021 году.