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Строительство БКЛ на западе и юго-западе идет активными темпами

Фото: stroi.mos.ru
Одновременно работают 5 тоннелепроходческих комплексов

Сразу пять участков будущей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро возводится на западе и юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"От станции "Проспект Вернадского" до станции "Аминьевское шоссе" ведется строительство тоннелей обоих направлений. Там работают 4 ТМПК и более 160 специалистов", – рассказал глава Стройкомплекса.

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Кроме этого, идет строительство надземной части станции "Мичуринский проспект", расположенной на том же участке. А скоро будет запущен пятый тоннелепроходческий комплекс, с помощью которого будут устроены оборотные тупики от станции "Аминьевское шоссе".

Фото: stroi.mos.ru

Что касается западного участка БКЛ, то там в сентябре стартовала проходка левого тоннеля от станции "Мнёвники" до "Улицы Народного Ополчения". 

"Это очень сложный участок, его трасса проходит под каналом имени Москвы, а затем вблизи опор эстакады развязки на пересечении Краснопресненского проспекта с улицей Народного Ополчения. Сооружение тоннеля будет вестись на глубине от 22 до 48 метров", – поделился Хуснуллин.

Он отметил, что сейчас на участке работает один тоннелепроходческий щит и бригада из 79 человек.  Но до конца года еще один ТПМК приступит к прокладке правого перегонного тоннеля от "Мнёвников" до "Улицы Народного Ополчения". 

Фото: stroi.mos.ru

Ранее стало известно, что основные работы по строительству юго-восточного участка БКЛ от станции "Улица Новаторов" до "Нижегородской" начнутся в 2019 году.

Вера СВЕТЛОВА
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