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Тысячи москвичей переедут в дома по реновации в этом году

Фото: stroi.mos.ru
Для новоселов построено более 30 многоэтажек

Программа столичных властей уже осчастливила более тысячи горожан. На очереди – в два, а то и в три раза больше. Уже в этом году они получат ключи от новеньких квартир.

Такие временные рамки обозначили столичные власти для сдачи новостроек для переселения граждан по программе реновации, подчеркнул заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

"До конца года мы планируем сдать 34 дома. Таким образом, смотровые ордера смогут получить от 2 до 3 тыс. человек", – обрадовал глава стройкомплекса.

Отметим, за полгода тысяча столичных семей, чьи дома попали под реновацию, ответили согласием на предложение о равнозначных квартирах.

Фото: stroi.mos.ru

Программа стартовала в прошлом году, 1 августа. В нее входит более пяти тысяч "хрущевок". Благодаря ей новоселье справит миллион с лишним москвичей, которых расселят в более чем 350 тысяч квартир.

Оксана ПОДТУРКИНА
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