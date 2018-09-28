Метро от Некрасовки до Рассказовки откроют в 2021 году

Это будет самый длинный участок столичной подземки

Район Некрасовка на юго-востоке города и Рассказовку на территории Новой Москвы соединит маршрут метро в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

"Новый маршрут объединит несколько участков Большой кольцевой линии метро, а также строящуюся Некрасовскую ветку и недавно открытый Солнцевский радиус", – рассказал глава Стройкомплекса. Он отметил, что данный маршрут фактически организует транзит из Новой Москвы через центр и север города на юго-восток.

Это будет самый длинный маршрут столичного метро. Работа над ним разбита на несколько этапов. "Уже в этом году мы запустим станцию "Савеловская", а в следующем – радиус от "Нижегородской" до "Авиамоторной", - поделился планами Хуснуллин.

Северо-восточный участок БКЛ будет готов в 2021 году. "Пассажиры смогут отправиться от станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, далее проехать по северному полукольцу БКЛ и направиться после станции "Нижегородская" по "розовой" ветке до Некрасовки", – уточнил Хуснуллин, подчеркнув, что в столичной подземке еще никогда не было таких сложных и протяженных маршрутов.

Полностью БКЛ, состоящую из 31 станции, планируется запустить в 2023 году. Ее протяженность составит почти 70 км. Первый участок – от "Петровского парка" до "Делового центра" – открыт для пассажиров в феврале 2018 года.