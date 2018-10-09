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БКЛ пополнится десятками станций

Фото: stroi.mos.ru
Новые участки построят в ближайшие три года

До конца 2021 года власти Москвы пообещали удлинить Большую кольцевую линию метро на полсотни километров. В течение трех лет столичная сеть разрастется практически во всех направлениях на более чем 20 станций, будет построено 3 электродепо, пояснил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Он отметил, что руководство города строит грандиозные планы и намерено проложить 4 участка БКЛ.

"В ближайшие три года планируем завершить строительные работы по возведению большей части БКЛ. Это Западный участок от станции "Хорошевская" до станции "Можайская", Юго-западный участок станции "Проспект Вернадского" до станции "Можайская", Северо-Восточный участок от станции "Авиамоторная" до станции "Нижняя Масловка", Южный участок от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская", – разъяснил глава стройкомплекса, говорится в релизе на официальном сайте департамента.

Хуснуллин отметил, что благоустройство и возведение столичной подземки – одно из приоритетных направлений обновления и развития Первопрестольной. Как раз сегодня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу, которая рассчитана до 2021 года.

"Мы по-прежнему будем уделять колоссальное внимание строительству метрополитена, дорог, развязок, тоннелей, мостов. За это время будут построены десятки новых поликлиник, больниц, детских садов, школ. Я думаю, в течение трех лет Москва обогатится новыми, очень важными и нужными проектами и в социальной сфере, и в улучшении транспортной ситуации", – заверил столичный градоначальник.

Оксана ПОДТУРКИНА
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