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Началось строительство БКЛ от "Нижегородской" до "Авиамоторной"

Фото: stroi.mos.ru
Новый участок существенно разгрузит столичную подземку в часы пик

Большая кольцевая линия московского метрополитена ждет пополнение. Сегодня, 15 октября, дан старт строительству проходке правого перегонного тоннеля в сторону станции "Авиамоторная". Участок берет начало от камеры съездов, расположенной в зоне Перовской нефтебазы.

Приятной новостью поделился заммэра Москвы Марат Хуснуллин. "Участок перегона от камеры съездов до "Нижегородской" был пройден в сентябре. Сегодня началось возведение второй половины перегона до станции "Авиамоторная", – пояснил заместитель столичного градоначальника, сообщает пресс-служба стройкомплекса.

По словам Хуснуллина, в скором времени начнется строительство соседнего левого перегонного тоннеля от камеры съездов до станции "Нижегородская".

Тоннель до "Авиамоторной", отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, протянется под промышленной и транспортной инфраструктурой района Лефортово. Подземная трасса пройдет под железнодорожными путями Казанского направления МЖД и действующей станцией "Авиамоторная" желтой ветки метро.

На перспективе строящийся отрезок обзаведется хабом, пообещал  первый заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев.

"ТПУ объединит одноименные станции "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской линий, платформы Новая Казанского и Рязанского направлений железной дороги и остановки наземного городского пассажирского транспорта. В перспективе пассажиропоток транспортно-пересадочного узла в час пик может достигать 83,6 тыс. человек/час", – подчеркнул Суниев.

Он добавил, что коммерческая часть ТПУ включит жилую застройку. Там появятся офисы и апартаменты, а также МФЦ, в составе которого реконструкция ожидает Лефортовский рынок.

Оксана ПОДТУРКИНА
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