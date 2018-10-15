Началось строительство БКЛ от "Нижегородской" до "Авиамоторной"

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
Большая кольцевая линия московского метрополитена ждет пополнение. Сегодня, 15 октября, дан старт строительству проходке правого перегонного тоннеля в сторону станции "Авиамоторная". Участок берет начало от камеры съездов, расположенной в зоне Перовской нефтебазы.
Приятной новостью поделился заммэра Москвы Марат Хуснуллин. "Участок перегона от камеры съездов до "Нижегородской" был пройден в сентябре. Сегодня началось возведение второй половины перегона до станции "Авиамоторная", – пояснил заместитель столичного градоначальника, сообщает пресс-служба стройкомплекса.
По словам Хуснуллина, в скором времени начнется строительство соседнего левого перегонного тоннеля от камеры съездов до станции "Нижегородская".
Тоннель до "Авиамоторной", отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, протянется под промышленной и транспортной инфраструктурой района Лефортово. Подземная трасса пройдет под железнодорожными путями Казанского направления МЖД и действующей станцией "Авиамоторная" желтой ветки метро.
На перспективе строящийся отрезок обзаведется хабом, пообещал первый заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев.
"ТПУ объединит одноименные станции "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской линий, платформы Новая Казанского и Рязанского направлений железной дороги и остановки наземного городского пассажирского транспорта. В перспективе пассажиропоток транспортно-пересадочного узла в час пик может достигать 83,6 тыс. человек/час", – подчеркнул Суниев.
Он добавил, что коммерческая часть ТПУ включит жилую застройку. Там появятся офисы и апартаменты, а также МФЦ, в составе которого реконструкция ожидает Лефортовский рынок.
Роскосмос получает заверения в вынужденном партнерстве от американских коллег
Религиозный путь Киева мешает сближению Белоруссии и Украины