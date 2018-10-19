В Москве достраивают электродепо "Руднево"

Оно будет принимать порядка 40 составов одновременно и обеспечит рабочими местами около тысячи человек

Транспортное предприятие, предназначенное для обслуживания Некрасовской, или Кожуховской, линии столичного метрополитена частично готово. На финишную прямую выходит первый этап его строительства. Приятное известие сообщил накануне гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

"Готовы основные конструкции строений и парковые пути в депо. Ведется внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем", – уточнил руководитель компании, говорится на официальном сайте столичного стройкомплекса.

Электродепо "Руднево" будет вводиться в эксплуатацию поэтапно, подчеркнул Газизуллин. Сначала откроется отстойно-ремонтный корпус, рассчитанный на одновременную стоянку 15 составов. Причем параллельно пройдет запуск участка от "Некрасовки" до "Косино". Также в рамках первого этапа заработает мотодепо, здания эксплуатационного персонала и объекты инженерно-технического назначения.

Затем будет введен дополнительный корпус для отстоя и ремонта поездов. Он сможет сразу принимать еще до 22 составов. Одновременно планируется запуск участка розовой ветки от "Косино" до "Нижегородской".

Более чем на 20 га, которые занимает депо, расположится свыше 40 различных сооружений. Разом "Руднево" будет обслуживать до 37 составов. При этом оно обеспечит рабочими местами порядка тысячи человек.

Ранее заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин отметил, что за 8 лет в Москве построено и реконструировано 8 электродепо, где трудится более 7 тысяч человек.

Территориально Некрасовская (Кожуховская) ветка столичной расположилась в юго-восточной части города. Ее технический пуск состоялся в последний день лета. После открытия новой линии почти миллион жителей округа получат метро в шаговой доступности. Она существенно разгрузит действующую Таганско-Краснопресненскую ветку.