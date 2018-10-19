Метро до Внуково протянут за три года

Сейчас идут подготовительные работы

Трехлетний срок строительству очередного важного участка столичной подземки отмерил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Он уточнил, что задача выполнима, если в работу не будут вмешиваться непредвиденные обстоятельства, к примеру: сложно разрешимые вопросы по имущественно-земельным отношениям территорий.

"Сейчас идет высвобождение территорий и перекладка коммуникаций. При успешном решении этих вопросов, мы можем в течение трех лет во "Внуково" прийти", – пообещал глава стройкомплекса в интервью телеканалу "Москва 24".

Речь идет об ограничениях с собственностью на землю, ведь застройка в том районе достаточно плотная, пояснил Хуснуллин.



Столичные власти намерены продлить "желтую" ветку метро на 5,5 км. Две новые станции: "Пыхтино" и "Внуково", – появятся на отрезке от тупиков за "Рассказовкой" вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль улицы Центральная.

В зоне "разросшейся" Калининско-Солнцевской линии расположены поселения Внуковское, Марушкинское, Филимонковское Новой Москвы, где проживают порядка 200 тысяч человек.