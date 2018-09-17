"Единая Россия" проследит за оплатой педагогам всей ГИА

Мониторинг по выплатам за ЕГЭ уже состоялся

Партия "Единая Россия" проконтролирует получение педагогами выплат за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) учеников. Об этом сообщила координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

Она напомнила, что в рамках партпроекта ранее уже проводился мониторинг выплат за ЕГЭ (единый государственный экзамен, который сдают после окончания 11 класса). Тогда выяснилось, что существуют проблемы по выплатам педагогам за работу по подготовке и проведению ГИА (государственной итоговой аттестации) и в среднем образовательном звене, то есть не только за ГИА – ЕГЭ, но и ГИА – ОГЭ и ГВЭ в 9 классе.

Результатом работы проекта ЕР "Новая школа" стало внесение изменений в ст. 47 ФЗ "Об образовании в РФ" в части выплаты компенсации учителям. Они вступят в силу с 1 января 2019 года. В связи с этим партия решила проверить готовность регионов к исполнению норм этого закона, а именно: предусмотрены ли соответствующие выплаты в бюджетах уже на следующий год.

"Уже 29 регионов сообщили, что такие возможности они проработали и в региональных бюджетах средства на это уже предусмотрены", – рассказала Аршинова. Она подчеркнула, что остальные должны в ближайшее время провести аналогичные проверки. "Соблюдение прав педагогов – очень важная тема", – подчеркнула она, отметив необходимость "предусмотреть объективность и справедливость формулы оплаты труда педагогов".

В 2019 г. выплаты учителям за ГИА будут под контролем ЕР, указала координатор проекта.

Помимо этого, в региональных приемных ЕР 27 сентября пройдет очередной единый день приема родителей дошкольников. Впервые такая акция ЕР совместно с Всероссийской общественной организацией "Воспитатели России" состоялась 2 октября 2017 года. Она затронула 69 регионов страны.

"Мы получили обращения от более 1,5 тыс. родителей. На приемах в регионах присутствовали более 200 экспертов, которые давали компетентные ответы и консультации на все поступившие вопросы", – рассказала председатель организации, член общественного совета партпроекта, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. По ее словам, родителей волновали как вопросы финансового характера – стоимость пребывания в детсадах, материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций, так и нехватка персонала, медицинское сопровождение, открытие ясельных групп.

Востребованность акции и ее положительная оценка родителями привели к решению сделать Всероссийский прием ежегодным.

Проект ЕР "Новая школа" направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Он затрагивает в том числе вопросы создания новых учебных мест за счет строительства или капитального ремонта школ, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, переход на односменный режим работы с открытием во второй половине дня кружков и секций, а также обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях.

При этом в рамках партийного проекта уделяется внимание вопросам повышения роли и статуса педагога, а также соблюдению прав всех участников образовательного процесса.