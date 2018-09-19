Россиян травят картошкой

Обнаружилась страшная правда о любимом корнеплоде

В России картошку считают национальным продуктом, без нее нельзя представит себе традиционную кухню. Однако, покупая клубни в супермаркетах, люди рискуют своим здоровьем. Об этом предупредили специалисты Всероссийского союза потребителей "Росконтроль".

Совместно с экспертами Россельхознадзора они провели исследование корнеплода, и выяснили, что практически во всех образцах картофеля, купленных в разных магазинах, превышено содержание кадмия.

Руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Андрей Мосов, пояснил, что количество тяжелых металлов в картошке зависит не только от уровня загрязнения почвы и состояния окружающей среды, но и от количества минеральных удобрений.

"Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием кадмия может негативно отразиться на работе печени и почек, а также явиться причиной изменений в костях. Кроме того, соединения кадмия признаны канцерогенными, то есть могут вызывать онкологические заболевания", – подчеркнул он.

Помимо этого, почти все образцы были заражены паршой, которая не опасна для человека, но значительно ухудшает качество овощей и снижает их сроки хранения.

Также эксперты обнаружили проросшие и подгнившие клубни. Некоторые пахли гнилью, а другие имели черную сердцевину.

Тем не менее, специалисты отметили, что они не нашли картофеля, в котором содержание нитратов и пестицидов превышало бы допустимые нормы. Не выявлено и корнеплодов, загрязненных радионуклидами.