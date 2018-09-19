Отравленный активист Pussy Riot откроет правду об убийстве россиян в ЦАР

Он лично заинтересован в расследовании преступления, так как в Африке погиб его лучший друг

Участник скандально известной панк-группы Pussy Riot и по совместительству издатель "Медиазоны" Петр Верзилов знал, кто лишил жизней журналистов в Центральноафриканской республике.

Отчет о расследовании убийства он получил по электронной почте от некого гражданина, на которого активист вышел еще в августе. Уже на следующий день, 11 сентября, Верзилов загремел в реанимацию с признаками отравления.

По словам участницы той же группировки Надежды Толоконниковой, "сенсационная информация" есть в телефоне Петра, однако доступа к ней нет, поскольку никто не знает пароля, который он установил на гаджете. Пролить свет на истину потенциальный свидетель пока не в силах, поскольку "находится в достаточно нестабильном состоянии".

"Что-то было связано с тем же Мартином и Эммануэлем, который контактировал с водителем", – цитирует воспоминания Толоконниковой телеканал "Дождь".

По ее мнению, данные об убийцах журналистов в ЦАР подогрели интерес к Верзилову со стороны российских спецслужб и госструктур. Если верить активистке на слово, то она знает имя сыщика, который ведет дело, но должна молчать ради его же безопасности. Надежда не сомневается, что второй части отчета нет, поскольку ее отказался сделать сам следователь. Верзилов был лично заинтересован в следственном процессе, так как погибший в ЦАР режиссер Александр Расторгуев являлся его близким другом.

Паралич и потеря зрения – с такими симптомами активист Pussy Riot попал в клиническую больницу имени Бахрушиных в Москве. По мнению близких, его отравили лекарствами, однако анализы не выявили других препаратов, кроме тех, что он получал от медиков. Спустя трое суток потерпевший пришел в себя и был транспортирован в Берлин, где, по главной версии специалистов, Верзилова отравили сторонними веществами.

Напомним, 30 июля в 23 км от населенного пункта Сибю в Центральноафриканской Республике были обнаружены трое погибших. Их личности были не сразу установлены. Жертвами в ЦАР стали журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

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