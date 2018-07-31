Документалисты снимали фильм о "солдатах удачи"

В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Об этом сообщает во вторник BBC.

Данную информацию агентству подтвердил друг Джемаля Максим Шевченко.

"На прошлой неделе мы виделись с Орханом, он рассказывал о планах поехать в эту проклятую Центрально-Африканскую республику. Но доподлинно я не знал, поехал он туда или нет. Он человек, не знавший страха, поэтому он мог туда поехать", – сказал Шевченко.

Источники "Дождя" отметили, что группа российских документалистов выехала в ЦАР для съемок фильма о работе ЧВК "Вагнер". Россияне были остановлены на блокпосту. Они направлялись из столицы Республики Банги в город Бомбари. Пока неизвестно, что с ними случилось.



Тела доставлены на базу миссии ООН в Сибуте, сообщает агентство AFP.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, "российские дипломаты выехали на опознание" жертв убийства.



Ранее сегодня стало известно о гибели в ЦАР троих россиян, у двух из которых обнаружили пресс-карты "Известий". Тела нашли в 23 км от города Сибут. Позже в "Известиях" сообщили, что ни одного сотрудника издания на территории ЦАР не было.