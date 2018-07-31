Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

СМИ опубликовали имена погибших в Африке россиян

Фото: AP/TASS
Документалисты снимали фильм о "солдатах удачи"

В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Об этом сообщает во вторник BBC.

Данную информацию агентству подтвердил друг Джемаля Максим Шевченко.

"На прошлой неделе мы виделись с Орханом, он рассказывал о планах поехать в эту проклятую Центрально-Африканскую республику. Но доподлинно я не знал, поехал он туда или нет. Он человек, не знавший страха, поэтому он мог туда поехать", – сказал Шевченко.

Источники "Дождя" отметили, что группа российских документалистов выехала в ЦАР для съемок фильма о работе ЧВК "Вагнер". Россияне были остановлены на блокпосту. Они направлялись из столицы Республики Банги в город Бомбари. Пока неизвестно, что с ними случилось.

Тела доставлены на базу миссии ООН в Сибуте, сообщает агентство AFP.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, "российские дипломаты выехали на опознание" жертв убийства.

Ранее сегодня стало известно о гибели в ЦАР троих россиян, у двух из которых обнаружили пресс-карты "Известий". Тела нашли в 23 км от города Сибут. Позже в "Известиях" сообщили, что ни одного сотрудника издания на территории ЦАР не было.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

От рубля ждут обвала

Курс национальной валюты не внушает доверия

Украина выжидает момента для удара по Крыму

Война между двумя государствами неизбежна, считает экс-министр ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей