В Африке убили российских журналистов
В 23 км от населенного пункта Сибю в Центральноафриканской Республике обнаружены трое погибших.
Данные о них пока разнятся. По данным посольства РФ в этой стране, у двоих убитых найдены при себе пресс-карты издания "Известия".
"То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками "Известий", – сообщили ТАСС сегодня в ведомстве.
Также пока ничего не известно о третьем погибшем.
По информации агентства AFP со ссылкой на источники среди силовиков и в религиозных кругах, предположительно, обнаружены мертвыми именно россияне.
#BREAKING Three Russians killed in Central Africa: security and religious sources pic.twitter.com/9xaGjzydPP— AFP news agency (@AFP) 31 июля 2018 г.
"Посольство России находится в контакте с правоохранительным органами ЦАР для прояснения вопросов наличия росгражданства", – прокомментировала ситуацию РИА "Новости" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Позже во вторник пресс-служба "Известий" сообщила, что на территории ЦАР в последнее время не находились журналисты издания.
"Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет", – отметили ТАСС в пресс-службе.
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