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В Африке убили российских журналистов

Фото: AP/TASS
В ЦАР найдены неизвестные тела, предположительно, граждан РФ

В 23 км от населенного пункта Сибю в Центральноафриканской Республике обнаружены трое погибших.

Данные о них пока разнятся. По данным посольства РФ в этой стране, у двоих убитых найдены при себе пресс-карты издания "Известия".

"То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками "Известий", – сообщили ТАСС сегодня в ведомстве.

Также пока ничего не известно о третьем погибшем.

По информации агентства AFP со ссылкой на источники среди силовиков и в религиозных кругах, предположительно, обнаружены мертвыми именно россияне.

"Посольство России находится в контакте с правоохранительным органами ЦАР для прояснения вопросов наличия росгражданства", – прокомментировала ситуацию РИА "Новости" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позже во вторник пресс-служба "Известий" сообщила, что на территории ЦАР в последнее время не находились журналисты издания.

"Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет", – отметили ТАСС в пресс-службе.

Елена УСОВА
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