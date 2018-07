В Африке убили российских журналистов

В 23 км от населенного пункта Сибю в Центральноафриканской Республике обнаружены трое погибших.

Данные о них пока разнятся. По данным посольства РФ в этой стране, у двоих убитых найдены при себе пресс-карты издания "Известия".

"То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками "Известий", – сообщили ТАСС сегодня в ведомстве.

Также пока ничего не известно о третьем погибшем.



По информации агентства AFP со ссылкой на источники среди силовиков и в религиозных кругах, предположительно, обнаружены мертвыми именно россияне.

