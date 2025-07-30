Зудина рассказала, как начались ее отношения с Табаковым

Изначально знаменитость не хотела заводить с возлюбленным семью

Актриса Марина Зудина утверждает, что не ожидала никакого серьезного развития романа с Олегом Табаковым. По ее словам, она всегда была влюбчивой девушкой, и вокруг было много интересных ровесников, но судьба распорядилась иначе.

Сперва к актеру у нее была простая человеческая симпатия – Табаков оказался порядочным, увлеченным своим делом мужчиной, а его поступки не расходились со словами. Это вызывало у артистки уважение. Уже позже в ней начала зарождаться влюбленность.

"Поначалу мне и правда ничего особо не было нужно – для меня наша разница в возрасте казалось невероятной, особенно по тем временам, это сейчас все в разных возрастах встречаются, и у меня не было потребности создать семью, она появилась у меня достаточно поздно", – рассказала Зудина.

Тем не менее, спустя время и Табаков понял, что его отношения с женой исчерпали себя. Он принял решение развестись тогда, когда его возлюбленная тоже почувствовала готовность к изменениям. При этом она уверяет, что никогда не обсуждала этот момент с актером.